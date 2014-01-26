Станіслас Ваврінка виграв Australian Open

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Ваврінка, який займає місце в кінці першої десятки світового рейтингу, був аутсайдером у фінальній грі. До того ж, Надаль напередодні у півфіналі обіграв найсильнішого швейцарського тенісиста, екс-першу ракетку світу Роджера Федерера. Тим не менш, протягом практично всього матчу перевагою володів Ваврінка. Лише в третій партії іспанець зумів проявити свої лідерські якості і виграти сет. У підсумку- 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 на користь швейцарця.

Нагадаємо, що напередодні у жіночому фіналі виграла китаянка Лі На.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 проходив з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Самим успішним став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань - 1/16 фіналу.