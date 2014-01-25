«Дніпро» розгромив угорський «Відеотон»

Про це повідомляє прес-служба ФК «Дніпро».

«Дніпро», за традицією передсезонних матчів, провів 11 замін, задіявши в грі 22 футболіста. Тренер команди Хуанде Рамос переглянув в ході цього матчу наступних гравців: Денис Бойко, Ян Лаштувка, Ондржей Мазух, Віталій Мандзюк, Джаба Канкава, Руслан Бабенко, Кулаков Денис, Артем Федецький, Джуліано, Гама Бруно, Євген Коноплянка, Сергій Кравченко, Євген Селезньов, Шахов Євген, Чеберячко Євген, Уча Лобжанідзе, Стрініч Іван, Влад Олександру, Руслан Ротань, Сергій Політило, Матеус, Роман Зозуля.

Своє велике перевагу команда оформила в ході перших 40 хвилин гри, коли на полі, в основному, були гравці стартового складу команди. Вже на першій хвилині гри подачу Євгена Коноплянки точним ударом замкнув його партнер по нападу і тезка Селезньов. А на 2-й хвилині сам Коноплянка завдав точний удар з 20-ти метрів - 2:0. Після цього гра трохи заспокоїлася, але ненадовго. У кінцівці тайму пішов ще один дуплет. На 35-й хвилині Джуліано по центру вискочив і спокійно з кількох метрів пробив повз голкіпера. А на 38-й подачу Руслана Ротаня ударом в дотик замкнув Джаба Канкава - 4:0.

Нагадаємо, що це була друга гра української команди в рамках Casino Marbella Cup. Раніше в Марбельї «Дніпро» виграв у латвійській «Юрмали» - 8:1.