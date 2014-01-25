«Донбас» програв «Сєвєрсталі» в матчі КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч донеччан, після того, як команда вирішила головне завдання сезону - вихід в плей-офф, Кубок Гагаріна.

Вигравши двома днями раніше у СКА із Санкт-Петербурга «Донбас» став учасником плей-офф, потрапивши в число 8-ми кращих команд Західної конференції і 16 кращих команд ліги.

У сьогоднішньому матчі «Донбас» виявився не настільки успішним в атаці. Атакуючі дії господарів майданчика впевнено припинялися захисниками «Северсталі». Самі ж гості зуміли скористатися огріхами в обороні донецької команди. Відкрив рахунок на 23-й хвилині Євген Ковиршин. А на 53-й Ніклас Андерсен подвоїв перевагу гостей - 0:2. Правда, на 55-й хвилині Вацлав Недорост скоротив перевагу гостей у рахунку до мінімального - 1:2. Але, за хвилину до кінця гри, коли ворота "Донбасу" були порожні (замінили воротаря на шостого польового гравця) Геннадій Столяров забив гол у порожні ворота - 1:3. Гол Вацлава Недороста за 6 секунд до кінця гри лише скоротив перевагу гостей до мінімальної - 2:3.

Таким чином, після 48 ігор на рахунку українського клубу залишилося 85 очок і команда, як і раніше знаходиться на 4-му місці в турнірній таблиці Заходу. Попереду йдуть російські «Динамо» (Москва) та СКА (Санкт-Петербург) і чеський «Лев» (Прага).