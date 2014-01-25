«Шахтар» програв «Краснодару»

Як повідомляє прес-служба ФК «Шахтар», це був останній матч команди на зборі в ОАЕ.

Гірники в даний момент знаходяться під великим фізичним навантаженням. На першому зборі після відпустки основна увага приділяється роботі в тренажерному залі. Тим не менш, товариські матчі команда проводить.

Донеччани провели гру в повільному темпі, без блиску в очах і активних атакуючих дій. У той же час, середняк російського чемпіонату, який також перебуває під пресом великих фізичних навантажень, виявляв більше бажання перемогти. І в кінцівці першого тайму їх старанність призвела до результату. На 34-й хвилині гості провели першу гольову атаку, під час якої Жоаозиньо виконав простріл вздовж воріт, Уандерсон до м'яча не дістав, але ближче до дальньої штанги його підхопив Шипіцин і вдарив по воротах - П'ятов не зміг відбити удар. А на 40-й хвилині Гранквіст вистрибнув у воротарському майданчику "Шахтаря" і головою замкнув подачу Жоаозиньо від кутового прапорця - 0:2.

Другий підготовчий збір до весняної частини сезону найсильніший клуб України «Шахтар» проведе в Ізраїлі, де, зокрема, візьме участь в Об'єднаному суперкубку - турнірі за участю чотирьох найсильніших клубів України і Росії.