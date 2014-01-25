«Будівельник» вийшов у «Фінал чотирьох» Кубка України з баскетболу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч, який проходив на тлі перемоги киян у першій грі в Києві.

У першому чвертьфінальному матчі в цій парі, що відбувся 17 січня, у Києві, «будівельники» виграли з перевагою лише у 3 очки - 79:76, що передбачало цікаву боротьбу в матчі-відповіді.

Тим не менш, інтрига зберігалася тільки протягом першої чверті, яку «Азовмаш» виграв з потрібною різницею в 3 очки - 24:21. Вже у другій 10-хвилинці кияни зробили відрив «+8» - 10:18, повівши в загальному рахунку з 5-очковою перевагою. Після великої перерви гості продовжували нарощувати відрив, вигравши і третю чверть, і четверту, і матч в цілому - 75:65.

Кращим гравцем у складі переможців цього разу став литовський легіонер Даріуш Лавринович, який набрав 26 очок.

Як повідомляв УНІАН, «Фінал чотирьох» Кубка України з баскетболу пройде 8-9 лютого.