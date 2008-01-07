Каннаваро хоче завершити кар`єру...

Захисник мадридського "Реалу" Фабіо Каннаваро повідомив, що хоче завершити свою кар`єру саме в Реалі. Раніше футболіст розповідав про свою мрію завершити в Італії, в клубі Наполі, але, схоже, плани змінилися.

"У мене ще рік контракту з Реалом. Думаю, було б непогано завершити кар`єру саме тут. Мене багато разів запитували про можливість закінчити грати в Наполі... не знаю, все може статися" - міркує Каннаваро.

football.ua