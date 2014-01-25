Лі На виграла Australian Open

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У відсутності лідерів світового тенісу - Серени Уільямс, Вікторії Азаренко і Марії Шарапової, які несподівано рано вибули з числа претендентів на перемогу у вирішальному матчі зустрічалися четверта ракетка світу з Китаю і словачка, яка замикає 20-ку найсильніших.

Цибулкова гідно пручалася своїй опонентці протягом першого сету, який тривав більше години і завершився на тай-брейку. Але, поразка в додатковому геймі зломила дух словацької тенісистки, яка не зуміла нічого протиставити китаянці у другій партії.

Таким чином, Лі На не вперше в кар'єрі виграла австралійський чемпіонат.

26 січня, у фіналі чоловічого турніру зіграють іспанець Рафаель Надаль і швейцарець Станіслас Ваврінка.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 проходить з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Найуспішнішим став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань - 1/16 фіналу.