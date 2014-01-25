Трійка лідерів чемпіонату НБА виграла матчі регулярного сезону

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

У п'ятницю в НБА відбувся великий ігровий день, в рамках якого пройшли 13 матчів. Грали 26 з 30 команд-учасниць найсильнішої ліги світу. Зокрема, вийшли на майданчик і три найсильніших на даний момент клубу за кількістю перемог.

«Індіана» свій матч проводила в Сакраменто з однойменним клубом, де зіткнулася з великими проблемами і була близькою до поразки. Проблеми у гостей були вже в самому початку матчу, коли «Сакраменто» виграв з перевагою «+11» - 37:26. А у другій 12-хвилинці гості зуміли відіграти лише очко, як і раніше, програючи з двозначним відставанням в 10 очок. Лише після перерви «Індіана» перехопила ініціативу і зуміла виграти два періоди, кожен з 5-очковою перевагою. Цього команді вистачило для того, щоб звести гру до нічиєї, а в овертаймі гості виграли з перевагою «+5» - 116:111. Кращим гравцем матчу у складі переможців став Пол, Джордж, який набрав 36 очок.

У свою чергу «Оклахома» поїхала в гості до «Бостону», де особливих проблем не мала. За відносно рівної гри у першій, другій та четвертій чвертях, гості зуміли зробити вирішальний ривок у третьому ігровому відрізку, який виграли з розгромним рахунком - 27:13. У підсумку, 101:83 на користь «Оклахома-Сіті».

Також в гостях проводив свій матч «Сан-Антоніо Сперз», який розгромив «Атланти Хоукс» - 105:79. Гості вже в першій чверті добули собі 13-очкову перевагу - 27:14, після чого з перевагою у 8 і 7 очок виграли другу та третю чверті, програвши лише заключну 12-хвилинку з символічними «-2». Кращим гравцем матчу став Борис Діао, який набрав 21 очко.

Таким чином, у турнірній таблиці на Сході лідирує «Індіана», чиє співвідношення перемог і поразок становить 34/8. У свою чергу, на Заході «Оклахоми» - 34/10, а у «Сан-Антоніо» - 33/10.