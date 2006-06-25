Закінчився матч Португалія – Голландія

У Нюрнберзі на “Франкенштадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Португалії і Голландії.

Голландія відразу і активно почала атакувати. Але рахунок на 23-й хвилині відкрила збірна Португалії. Відзначився Рібейру Маніше. Він одержав м`яч в штрафному майданчику, підправив м`яч і послав його в праву дев`ятку – 1:0.

Матч проходив у впертій боротьбі, голландці раз по раз створювали і втрачали шанс зрівняти рахунок. Робін ван Персі обіграв у штрафній двох суперників і спрямував м`яч у дальній кут, але промахнувся. На 34-й хвилині у португальців з травмою був замінений Кріштіану Роналду.

На 45-й хвилині португальці залишилися в меншості - за дві жовті картки, зігравши без причини рукою в центрі поля, був видалений Коштінья.

У другій половині голландці продовжували атакувати, створювали один за одним небезпечні і стовідсотково гольові моменти – м`яч у ворота не йшов, як зачаклований. На 63-й хвилині чисельні склади зрівнялися – за відмашку ліктем Валентин Іванов видалив Буларуза.

Напруга зростала, жовті картки сипалися на гравців мов листя (у першому таймі їх було 4, в другому – 11), паузи в грі легко переростали в з`ясування стосунків. На 77-й за затягування часу другу картку одержав Деку, голландці знову виявилися в більшості. Вони тисли, створювали гольові ситуації і не могли їх завершити, португальці були уважні в захисті, тягли час і імітували контратаки. У компенсований час остання видалення випало голландцям (ван Бонкхорст).

Зрештою 1:0. На Англію виходять португальці.