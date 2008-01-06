Арсенал і Ліверпуль забили по два м`ячі, а виграв тільки Арсенал

3-й раунд Кубку Англії

Клуби Прем`єр-ліги закінчили свої матчі в 3-му раунді Кубка Англії. Арсенал виграв у Бернлі 2:0 (Едуардо 9, Бендтнер 75) Ліверпуль звів унічию гру з аутсайдером першого дивізіону - Лутоном 1:1 (Крауч 74 - Ріїсе 77 автогол). Дербі - Шеффілд Венсдей 2:2 (К.Міллер 38, Барнс 45 - Біверс 9, Тадгей 23) Фулхем - Брістоль Роверс 2:2 (Хілі 40, Мерфі 73 - Коулс 3, Хінтон 65) Стоук Сіті - Ньюкасл 0:0

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter