Київське «Динамо» зіграло внічию з «Баку»

Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».

Кияни проводять перший підготовчий збір до весняної частини сезону в Іспанії, а матч з «Баку» провели у місті Естепона.

Суперник виявився дуже непоступливим і мотивованим, що не дивно для скромного колективу з Азербайджану навіть у товариському матчі. І на 37-й хвилині гравці «Баку» добилися свого. Сидорчук зіграв у штрафному рукою і арбітр призначив пенальті. 11-метровий реалізував Джавід Гусейнов. Азербайджанці були близькі до перемоги, але в кінцівці матчу динамівці активізувалися і вирвали нічию. Олег Гусєв подав кутовий, а Браун Ідейє виграв верхову боротьбу і ударом головою відправив м'яч у ворота - 1:1.

Зазначимо, що це був другий матч киян на зборі в Іспанії. Раніше «Динамо» зіграло з представником другого іспанського дивізіону - Сегунди - РБ «Ліненсе», впевнено обігравши опонента з рахунком 3:1.