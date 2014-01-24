"Шахтар" виграв товариський матч у китайського "Бей-Цзин"

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

З перших хвилин Мірча Луческу кинув в бій наступний склад: Каніболоцький, Кобін, Кривцов, Ракицький, Ізмаїл, Хюбшман, Дентіньо, Веллінгтон, Фред Тайсон Едуардо. Зазначимо, що з капітанською пов'язкою команду на поле вивів Ракицький. У перерві на заміну вийшов Ілсіньо, а на 70-й хвилині вийшли П'ятов, Срна, Кучер, Чигринський, Шевчук, Степаненко, Тейшейра, Бернард і Адріано.

Таким чином, Луческу переглянув у цій грі 21 футболіста.

Гірники мали велику перевагу над суперником, а в середині матчу забили два голи. На 43-й хвилині відзначився Тайсон, а на 69-й - перший гол після повернення з «Бешикташа» провів Дентіньо.

Нагадаємо, що раніше на зборі в ОАЕ «Шахтар» обіграв узбецький «Локомотив» з Ташкента з рахунком 2:1.