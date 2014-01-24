Визначено стартові склади на Матч зірок НБА-2014

Національна баскетбольна асоціація підвела підсумки голосування серед вболівальників за вибором стартових п'ятірок Заходу і Сходу на Матч всіх зірок

Про це повідомляє офіційний сайт НБА. Стартові склади виглядають так: «Схід» - Леброн Джеймс, Дуейн Уейд (обидва - «Майамі»), Кармело Ентоні («Нью-Йорк»), Пол, Джордж («Індіана»), Кайра Ірвінг («Клівленд»), головний тренер - Френк Фогель («Індіана»); «Захід» - Кобі Брайант («Лейкерс»), Стефен Каррі («Голден Стейт»), Кевін Дюрант («Оклахома-Сіті»), Блейк Гріффін («Кліпперс»), Кевін Лав («Міннесота»), головний тренер визначиться пізніше. Запасні обох команд визначаться голосуванням тренерів усіх 30 клубів ліги. Збірну «Заходу» очолить наставник клубу, який буде лідирувати в конференції за станом на вечір 2 лютого, за винятком «Сан-Антоніо», чий головний тренер Грег Попович обіймав аналогічну посаду на Матчі зірок-2013. Матч всіх зірок-2014 відбудеться 16 лютого в Нью-Орлеані.

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