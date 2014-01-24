Збірна України потрапила в другу корзину при жеребкуванні Євро-2016

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Діючі чемпіони Європи іспанці потрапили в число дев'яти команд, які в ході жеребкування в Ніцці 23 лютого будуть посіяні в першу корзину. Рекордні для відбіркових турнірів УЄФА 53 збірні (дебютант - Гібралтар) були розподілені по шести кошиках, а в процесі жеребкування вони будуть розбиті на дев'ять груп - вісім секстетом і один квінтет.

Таким чином, кошики складені так.

Кошик 1: Іспанія (чемпіон), Німеччина, Нідерланди, Італія, Англія, Португалія, Греція, Росія, Боснія і Герцеговина

Кошик 2: Україна, Хорватія, Швеція, Данія, Швейцарія, Бельгія, Чехія, Угорщина, Ірландія

Кошик 3: Сербія, Туреччина, Словенія, Ізраїль, Норвегія, Словаччина, Румунія, Австрія, Польща

Кошик 4: Чорногорія, Вірменія, Шотландія, Фінляндія, Латвія, Уельс, Болгарія, Естонія, Білорусь

Кошик 5: Ісландія, Північна Ірландія, Албанія, Литва, Молдова, Македонія, Азербайджан, Грузія, Кіпр

Кошик 6: Люксембург, Казахстан, Ліхтенштейн, Фарерські острови, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гібралтар

Відбірковий цикл триватиме з вересня 2014 по жовтень 2015 року. Новий формат передбачає проведення відбіркових матчів ЄВРО-2016 і ЧС-2018 з четверга по вівторок з часом почала переважно в 18:00 і 20:45 по вихідним і в 20:45 по буднях. Час вказано середньоєвропейський Спарені матчі будуть гратися за наступною схемою - четвер/неділя, п`ятниця/понеділок або субота/вівторок.