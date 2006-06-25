Закінчився матч Англія - Еквадор

Збірна Англії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу. У першому раунді плей-офф британці з рахунком 1:0 переграли команду Еквадору, єдиний м`яч зі штрафного забив Девід Бекхем. Матч, що проходив при температурі понад 30 градусів, не ряснів гострими моментами. У першому таймі англійці мали деяку перевагою, але найреальніший шанс для взяття воріт мали південноамериканці. Карлос Теноріо влучив у перекладину, причому Англію врятував Ешлі Коул, що встиг підставити ногу під удар форварда.

Англійці створювали напруженість із стандартних положень, і врешті-решт до гола привів штрафний удар. Девід Бекхем спрямуавав м`яч над стінкою, і той влетів в самий кут воріт (правий ніжній від голкіпера), зачепивши штангу. Еквадор намагався атакувати, але небезпечних моментів не створили, тоді як англійці цілком могли збільшити рахунок. Френк Лемпард з вигідної позиції пробив вище за ворота. За три хвилини до кінця гри Свен-Еран Ерікссон змінив Бекхема на Леннона.

У результаті - 1:0, і Англія стала третьою збірною, що вийшла в 1/4 фіналу. Свій наступний матч вона проведе з кращою командою в парі Португалія - Нідерланди.

Лента.ру