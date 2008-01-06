34-річного футболіста з Кельна забрали служити до турецької армії
16:19, 06 січня 2008Спорт
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Кажуть, любить повоювати
Відомий турецький футболіст Алпай Озалан тепер військовослужбовець.
Уславлений крутим норовом і скандальними витівками футболіст відслужить в турецькій армії 21 день, повідомляє Football.ua.
Наразі він записаний за складом Кельну і залишить команду тільки в червні. Після чого, швидше за все, потрапить до американської Major League Soccer.
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