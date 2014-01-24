Збірна України з футболу виграла перший матч Кубку Співдружності

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

З перших хвилин зустрічі українці продемонстрували, що налаштовані лише на перемогу, та почали створювати небезпечні моменти біля воріт суперників. Особливу небезпеку несли стандартні положення, яких у першому таймі було чимало. Чого варта лише серія із 5 кутових поспіль вже на 10 хвилині матчу! Але Киргизстан впевнено тримав оборону та контратакував, створивши 2 небезпечних моменти в наступну 10-хвилинку. Але на цьому, власне, активність киргизів у першому таймі скінчилась.

В середині першого тайму «синьо-жовтим» таки вдалося втілити ігрову перевагу у забитий гол. На 25-ій хвилині Владислав Калітвінцев зі штрафного навісив, а Руслан Маліновський головою вколотив м’яча у сітку воріт − 1:0.

Після забитого голу українці не заспокоїлися та продовжили наступ на ворота Киргизстану, і вже за декілька хвилин найбільш активний у нашому складі, новоспечений капітан українців Владислав Калітвінцев ударом з-за меж штрафного майданчику подвоїв рахунок у поєдинку. Надалі підопічні Сергія Ковальця продовжували атакувати та мали ще декілька можливостей відзначитися.

По перерві малюнок гри суттєво не змінився, проте, на відміну від першого тайму, забитих м’ячів глядачі на трибунах більше не побачили.

Наступний свій матч українська «молодіжка» проведе 25 січня проти команди Естонії.

В іншому матчі нашої групи Таджикістан та Естонія переможця не виявили − 2:2.