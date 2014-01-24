Надаль переміг Федерера в півфіналі Australian Open

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі зійшлися колись перша і друга ракетки світу. Протягом декількох років гравці ділили перше-друге місця в рейтингу і їх протистоянням у фіналі закінчували практично всі турніри Великого шолома. Але, потім обидва різко здали свої позиції, а повернутися на вершину світового рейтингу зміг тільки Надаль, який зараз очолює рейтинг. Федерер йде на 6-му місці в рейтингу.

У цьому матчі явним фаворитом вважався Надаль і він повністю виправдав свій статус. Лише в першій партії Федерер пручався, зумівши дістатися до вирішального гейми - тай-брека. В інших партіях перевага іспанця було очевидним- 7:6, 6:3, 6:3.

У фіналі Надаль зустрінеться з іншим швейцарцем Станісласом Ваврінкою, який свій півфінальний матч виграв напередодні.

Чоловічий фінал відбудеться 26 січня. Днем раніше, 25 січня, у фіналі жіночого турніру зійдуться словачка Домініка Цибулкова і китаянка Лі На.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 проходить з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Самим успішним став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань - 1/16 фіналу.