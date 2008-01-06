Анатолій Карпов не пройшов до чвертфіналу Кубка світу зі швидких шахів

Учасники Другого Кубка Світу зі швидких шахів, організованого в готелі «Одеса», зіграли матчі чвертьфіналу, що стали останніми на бліц-турнірі для 12-го чемпіона світу Анатолія КАРПОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, росіянин А.КАРПОВ програв з рахунком 1,5:2,5 своєму співвітчизникові Олександру ГРИЩУКУ в найбільш напруженому поєдинку даного раунду - єдиному матчі, який завершився додатковими партіями (тай-брейком). Перша партія завершилася перемогою А.КАРПОВА, який поставив мат суперникові. Але надалі О.Грищук діяв без помилок, вигравши в другій партії, добився нічиєї - в третій – і переможного завершення в останній, четвертій.

Українець Василь ІВАНЧУК виграв у співвітчизника Павла ЄЛЬЯНОВА, Ернесто ІНАРКІЄВ - у рейтингового фаворита Олексія ШИРОВА, який представляє Іспанію.

Росіянин Петро СВІДЛЕР двічі переграв представника США Олександра ШАБАЛОВА - 2:0. Борис ГЕЛЬФАНД (Ізраїль) у гострій боротьбі залишив за бортом турніру Євгена НАЄРА (Росія), зігравши внічию першу партію і перемігши в другій - 1,5:0,5. У завершальному матчі дня наймолодший гросмейстер турніру, українець Сергій КАРЯКІН у двох партіях переграв єдину жінку на турнірі - знамениту угорку Юдіт ПОЛГАР - 2:0.

У матчах 1/4 фіналу Кубка світу сьогодні зустрічаються: Дмитро ЯКОВЕНКО (Росія) - Ернесто ІНАРКІЄВ (Росія) - початок матчу о 12.00; В.ІВАНЧУК (Україна) - Теймур РАДЖАБОВ (Азербайджан) - 14.15; П.СВІДЛЕР (Росія) – О.Грищук (Росія) - 16.30; С.КАРЯКІН (Україна) – Б.ГЕЛЬФАНД (Ізраїль) - 18.45.

7 січня відбудуться півфінали, фінал і закриття турніру, який проходить у чотири кола за нокаут-системою. Призовий фонд турніру становить 136 тис. дол. США, включно з нагородою за перше місце у розмірі 40 тис. дол.

Довідка УНІАН. Перший Кубок світу зі швидких шахів Асоціації шахових професіоналів проводився в Одесі на початку 2007 року. Турнір у чотири кола за нокаут-системою означає, що гравці зустрічаються в 1/8, 1/4 фіналу, у півфіналі і фіналі. Той, хто програв вибуває з гри. Кожне коло складається з двох партій по 20 хвилин з додаванням 5 секунд, після кожного ходу. Якщо після цих турів результат залишається нічийним, шахісти грають тай-брейки – ще дві партії по 5 хвилин, якщо ж і після бліцу рахунок рівний, залишається надія на останню вирішальну партію - так званий «Армагеддон» (білим виставляється на хвилину більше, що в бліці є величезною форою, однак чорним для виходу досить нічиєї). У результаті переможець проходить в наступне коло.