Лідери конференцій НХЛ здобули чергові перемоги в регулярному сезоні

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

«Піттсбург» на своєму майданчику приймав «Айлендерс» і матч вийшов надрезультативним - 6:4. Перший і третій періоди завершилися внічию з однаковим рахунком 2:2, а в другому «пінгвіни» перемогли 2:0. Примітно, що в цьому матчі відзначились всі лідери команди. Кріс Кунитц закинув свою 25-ту шайбу в сезоні, Сідні Кросбі - 27-ю, а Євген Малкін, який закинув п'яту переможну шайбу в цьому матчі відзначився в 14-й раз в сезоні.

«Анахайм» грав у гостях проти «Лос-Анджелес Кінгз». І цей матч, навпаки, вийшов украй мало результативним. «Королі» відкрили рахунок у першому періоді зусиллями Анже Копітара, на що в другому «качки» відповіли голами Дастіна Пеннера і Патріка Маруна - 1:2. Більше в цьому матчі голів не було.

Таким чином, трійку лідерів на Сході становлять «Піттсбург» (74 очки), «Бостон» і «Тампа-Бей» (65). На Заході кращими є «Анахайм» (81), «Чикаго» (76) і «Сент-Луїс» (73).