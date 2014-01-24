«Портленд» і «Майамі» закріпилася в п'ятірці лідерів НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Портленд» приймав на своєму майданчику «Денвер Наггетс» і програвав протягом трьох чвертей матчу. До великої перерви розрив на користь гостей становив «+8», а перед заключною 12-хвилинкою трохи скоротився - «+5». Вирішальним у цьому матчі став останній період, який господарі майданчика виграли з 10-очковою різницею - 24:14. У підсумку, 110:105 і команда здобуває свою 32 перемогу в регулярному сезоні.

Кращим гравцем матчу у складі «Портленда» став ЛаМаркус Елдрідж, що набрав 44 очки.

«Майамі» також приймав у себе «Лос-Анджелес Лейкерс». У цій грі один з лідерів чемпіонату, навпаки, проявляв активність у першій половині гри і до великої перерви створив собі перевагу «+11». Потім «Хіт» впевнено відстояв свою перевагу, програвши з різницею в 1 бал третю чверть і з «-3» - четверту. У підсумку, 109:102.

Найрезультативнішим гравцем у «Майамі» став Кріс Бош, на рахунку якого 31 бал.

Таким чином, на даний момент п'ять команд НБА здобули в поточному сезоні 30 і більше перемог. На Сході - «Індіана» (33/8) і «Майамі» (31/12), на Заході - «Оклахома» (33/10), «Сан-Антоніо» (32/10) і «Портленд» (32/11).