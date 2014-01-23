Президент "Барселони" подав у відставку через фінансовий скандал
23:12, 23 січня 2014Спорт
0
Сандро Росель попався на відкаті
Сандро Росель / Reuters
Президент одного з найсильніших футбольних клубів світу іспанської "Барселони" Сандро Росель подав у відставку.
Про це повідомляє офіційний клубний сайт.
Причиною відставки став "відкат", який нібито отримав президент клубу при трансфері футболіста Неймара. Подробиці цієї справи спливли сьогодні вранці в іспанській пресі, яка назвала ці відомості "шокуючими".
"Мій час тут підійшов до кінця", - сказав з приводу відставки сам Росель.
Посаду президента після відходу Роселя займе нинішній віце-президент клубу Хосеп Марія Бартомеу. Президентський термін Роселя повинен був закінчитися в 2016-му році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter