Президент "Барселони" подав у відставку через фінансовий скандал

Президент одного з найсильніших футбольних клубів світу іспанської "Барселони" Сандро Росель подав у відставку.

Про це повідомляє офіційний клубний сайт.

Причиною відставки став "відкат", який нібито отримав президент клубу при трансфері футболіста Неймара. Подробиці цієї справи спливли сьогодні вранці в іспанській пресі, яка назвала ці відомості "шокуючими".

"Мій час тут підійшов до кінця", - сказав з приводу відставки сам Росель.

Посаду президента після відходу Роселя займе нинішній віце-президент клубу Хосеп Марія Бартомеу. Президентський термін Роселя повинен був закінчитися в 2016-му році.