КДК ФФУ оштрафував тренера «Дніпра» на 25 тис. гривень

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На підставі висновку Комітету ФФУ з етики і чесної гри щодо інтерв’ю головного тренера дніпропетровського «Дніпра» Х. Рамоса (розміщеного на офіційному сайті клубу, стосовно другого тайму матчу 12-го туру чемпіонату з харківським «Металістом», що відбувся 4 грудня 2013 року), КДК ФФУ постановив оштрафувати тренера на 25 тисяч гривень.

Разом з тим, КДК ФФУ відхилив вимоги ФК «Металіст» Харків щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності футболіста Р. Ротаня («Дніпро») за його дії в епізоді, що відбувся 04.12.2013 р. на 75-й хвилині матчу 12-го туру чемпіонату «Дніпро» Дніпропетровськ − «Металіст» Харків між ним та футболістом Д. Соузою («Металіст»).

Як повідомляв УНІАН, матч 12-го туру чемпіонату України серед команд Прем`єр-ліги «Дніпро» - «Металіст» завершився внічию – 2:2. Перший тайм матчу відбувся 6 жовтня й завершився з рахунком 2:1 на користь «Дніпра». Після цього на стадіоні виникли проблеми з електропостачанням. Гра була дограна 4 грудня, коли «Металіст» зумів зрівняти рахунок.