Блохін пообіцяв футболістам, що буде важко

Новий головний тренер «Москви» Олег Блохін, представлений у суботу команді заявив, що він любить дисципліну, повідомляє офіційний сайт «городян».

«Футболісти думають, що прийшов Блохін і почне рубати з плеча. Це не так. Так, я люблю дисципліну. Проте в паспорт гравцям не заглядаю. І я люблю працювати з молоддю. За умови, що вона сама виявляє бажання прогресувати. Нам пора виходити на новий рівень. Треба змінювати психологію. Ми в змозі обігравати ті команди, які розташувалися в сезоні 2007 вище, і гідні бути в призерах. Я сам по духу переможець. Ніколи не бачив, щоб футболісти відпочивали 53 дні. Тому, на першому зборі доведеться важко».

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