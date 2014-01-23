Склад Олімпійської збірної України поповнився ще 3 спортсменами

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Відтак склад Олімпійської збірної України поповнили представники лижних гонок Марина Анцибор і Марина Лісогор, а також фристайліст Микола Пуздерко.

З урахуванням цього склад спортсменів, які представлятимуть Україну на Іграх в Сочі налічує 42 олімпійці.

Відзначимо також, що на завтра в Києві заплановані контрольні змагання з фігурного катання, за підсумками яких буде визначена спортивна пара для участі в олімпійських змаганнях. Сильнішого виявлятимуть пари Юрій Рудик-Юлія Лаврентьєва та Роман Талан-Єлизавета Усманцева.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що 39 атлетів представлятимуть Україну на XXII зимових Олімпійських іграх в Сочі. Саме такий кількісний склад затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на засіданні, яке відбулося 22 січня.