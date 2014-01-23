Оголошено cклади пар на матч «Українських Отаманів» проти "Команди Німеччини"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «отаманів»

У складі українців на цей матч заявлений лише один легіонер. У ваговій категорії до 52 кг Жасурбек Латіпов (Узбекистан) буде битися з Ронні Бебліком (Німеччина).

Інші пари виглядають так. Вагова категорія до 60 кг: Павло Іщенко (Україна) - Артур Бріл (Німеччина). Вагова категорія до 69 кг: Денис Лазарєв (Україна) - Аббас Бароу (Німеччина). Вагова категорія до 81 кг: Олександр Ганзуля (Україна) - Ігор Тезієв (Німеччина). Вагова категорія понад 91 кг: Віктор Вихрист (Україна) - Алі Кійдін (Німеччина).

Нагадаємо, що матч між українською та німецькою командами відбудеться у київському Палаці спорту 31 січня.