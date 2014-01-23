У фіналі Australian Open зіграють Цибулкова і Лі На

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У півфіналах, які пройшли сьогодні рано вранці за київським часом в Мельбурні, обидві спортсменки не залишили своїм суперницям жодних шансів.

Цмибулкова, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу, зустрічалася з Агнешкою Радванською з Польщі. Протягом усього матчу, який тривав лише 1 годину і 9 хвилин, словачка дозволила суперниці виграти лише три гейми - 6:1, 6:2. Цікаво, що перед цим Цибулкова поступалася суперниці в очних протистояннях з розгромним рахунком 1:6. Тепер вона здобула другу перемогу. При цьому, дуже важливу перемогу.

Що стосується Лі На, то вона зустрічалася з канадкою Ежені Бушар і провела на корті трохи більше часу - 1 година 26 хвилин - дозволивши суперниці виграти шість геймів - 6:2, 6:4.

Фінальний матч турніру в жіночому одиночному розряді відбудеться 25 січня.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 проходить з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Самим успішним став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань - 1/16 фіналу.