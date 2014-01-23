У чвертьфіналі Кубка України зійдуться «Металіст» і «Динамо»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, жеребкування пройшло в Будинку футболу.

Головною інтригою цього етапу змагань став той факт, що його учасниками стануть дві команди Другої ліги та два представника Першої ліги. І тільки половина - Прем'єр-ліги.

За результатами жеребкування сформувалися такі пари: «Славутич» (Черкаси) - «Нива» (Тернопіль), «Металіст» (Харків) - «Динамо» (Київ), «Тернопіль» - «Чорноморець» (Одеса), «Десна» (Чернігів) - «Шахтар» (Донецьк).

Жеребкування пройшло всліпу, тобто будь-яка команда могла потрапити на будь-яку.