У чвертьфіналі Кубка України зійдуться «Металіст» і «Динамо»
11:10, 23 січня 2014Спорт
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У Києві відбулося жеребкування ¼ фіналу Кубка України, за результатами якої центральною парою стало протистояння харківського «Металіста» і київського «Динамо».
Кубок України / cup.sport.ua
Як повідомляє кореспондент УНІАН, жеребкування пройшло в Будинку футболу.
Головною інтригою цього етапу змагань став той факт, що його учасниками стануть дві команди Другої ліги та два представника Першої ліги. І тільки половина - Прем'єр-ліги.
За результатами жеребкування сформувалися такі пари: «Славутич» (Черкаси) - «Нива» (Тернопіль), «Металіст» (Харків) - «Динамо» (Київ), «Тернопіль» - «Чорноморець» (Одеса), «Десна» (Чернігів) - «Шахтар» (Донецьк).
Жеребкування пройшло всліпу, тобто будь-яка команда могла потрапити на будь-яку.
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