«Оклахома» виграла матч за лідерство в Західній конференції НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Перед очною зустріччю на першому місці таблиці конференції йшов «Сан-Антоніо». При рівній кількості перемог - по 32, у «шпор» було менше поразок - 9 проти 10. І ця гра повинна була або підтвердити лідерство «Сан-Антоніо», або назвати нового лідера.

«Оклахома» спочатку захопила перевагу, вигравши першу чверть з різницею в 6 очок - 30:24. Надалі господарі майданчика повільно, але вірно наздоганяли суперника, до початку заключної четвертої 12-хвилинки звівши його до мінімуму - 75:76. Але, в останній чверті гості знов блиснули, зумівши виграти вирішальний відрізок гри з різницею «+5», а весь матч з 6-очковою перевагою.

Кращим гравцем у складі переможців став Кевін Дюрант, який набрав 36 очок. Примітно, що найрезультативнішим гравцем матчу став лідер команди, що програла, «Сан-Антоніо» Тоні Паркер, який набрав 37 балів.

В іншому матчі дня за участю команди з групи лідерів «Індіана Пейсерз» несподівано поступилася в гостях «Фінікс Санс» - 100:124. Українські легіонери «Фінікса» Олексій Лєнь і В'ячеслав Кравцов до розгрому лідера не причетні. Обидва не виходили на майданчик.

У турнірній таблиці на Сході лідирує «Індіана» - 33 перемоги при 8 поразках. У «Майамі» цей показник становить 30/12. На Заході - у «Оклахоми» - 33/10, «Сан-Антоніо» -32/10, «Портленда» - 31/11.