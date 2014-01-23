«Детройт» обіграв другу команду НХЛ в центральному матчі дня

Як повідомляє офіційний сайт ліги, це був центральний матч дня.

«Чикаго» приймав «Детройт» в ролі безумовного фаворита, так як в попередніх 52 іграх набрав 75 очок і за цим показником поступається лише «Анахайм Дакс» - 79. І, за підсумками цього матчу, господарі могли впритул наблизитися до лідера.

До середини першого періоду «Чикаго» упевнено вів у рахунку з перевагою у дві шайби завдяки голам Маріана Хосси і Ендрю Шоу. Але, вже до кінця періоду детройтці відігралися - 2:2. У другому періоді Патрік Шарп знову вивів господарів майданчика вперед, але «Червоні крила» спочатку зрівняли рахунок, а потім і взагалі вийшли вперед - 3:4. І в заключній третій 20-хвилинці єдиний гол Маркуса Крюгера допоміг «Чикаго» лише зрівняти рахунок - 4:4. В овертаймі голів глядачі так і не побачили, а в серії буллітів вирішальним виявився кидок Даррена Хелма, котрий приніс «Детройту» несподівану перемогу.

В інших матчах дня «Кароліна» обіграла «Філадельфію» з рахунком 3:2, «Монреаль» вдома був розгромлений «Піттсбургом» - 1:5, а «Фіннікс» поступився «Калгарі» - 2:3.

У турнірній таблиці Заходу у «Анахайма», як і раніше, 79 очок, «Чикаго» - 76, «Сент-Луїса» - 71, «Сан-Хосе» - 70. На Сході ж тільки «Піттсбург» набрав більше 70 балів - 72.