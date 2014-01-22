Затверджено склад Олімпійської збірної на Ігри в Сочі-2014

15:27, 22 січня 2014
Спорт
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39 атлетів представлятимуть Україну на XXII зимових Олімпійських іграх в Сочі. Саме такий кількісний склад затвердив Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на сьогоднішньому засіданні.

НОК оголосив склад команди / olympic.org

Як повілдомляє кореспондент УНІАН, про це оголосив на брифінгу президент НОК України Сергій Бубка.

Наразі ще 3 спортсмени (лижні гонки та фристайл) знаходяться в листі очікування Міжнародної федерації лижного спорту і можуть поповнити склад збірної.

Наші спортсмени будуть виступати в 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (6 спортсменів), санному спорті (6 спортсменів), фрістайлі (5 спортсменів), лижних гонках (5 спортсменів), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (2 спортсмени), лижному двоборстві та шорт-треку (по 1 спортсмену).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка поінформував щодо процедури затвердження складу: «19 січня 2014 року завершився ліцензійний відбір. Міжнародні федерації офіційно підтвердили квоти, завойовані спортсменами для участі в Іграх. Після цього склад Олімпійської команди був детально розглянутий на засіданні Експертної ради з підготовки до Олімпійських ігор за участю президентів федерацій із зимових видів спорту і тренерів команд, представників фізкультурно-спортивних товариств та обласних відділень Національного олімпійського комітету. А вже після цього він був рекомендований на затвердження Виконкому НОК».

Також Бубка додав: «Найближчими днями ми отримаємо додаткову інформацію по наших спортсменах, що знаходяться в листі очікування Міжнародної федерації лижного спорту. Також 24 січня вирішиться доля спортивної пари у фігурному катанні. За пропозицією Виконкому Федерації фігурного катання, підтриманої Експертною радою та затвердженою Виконкомом НОК, післязавтра в Києві пройде контрольний прокат за участю двох пар, за підсумками якого і будуть визначені учасники Олімпійських ігор. Пов'язано це з тим, що ліцензію на Ігри для країни виборола пара Роман Талан-Єлизавета Усманцева, а на національному рівні краще виступили Юрій Рудик-Юлія Лаврентьєва, які згодом не дуже вдало змагалися на чемпіонаті Європи. Отже, ухвалено рішення визначити сильнішого в спортивній очній боротьбі».

За словами Сергія Бубки, кожному спортсмену, щоб отримати ліцензію та змагатись з найсильнішими атлетами планети, потрібно було пройти складний кваліфікаційний відбір.

За словами керманича НОК загальна сума бюджету, яку Національний олімпійський комітет передбачив на Сочі, становить 35 млн грн. Це і стипендії спортсменам та тренерам, фінансова допомога федераціям на підготовку спортсменів, придбання спеціальної спортивної форми, інвентарю та обладнання, забезпечення заключних передолімпійських зборів, наукове та антидопінгове забезпечення тощо.

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