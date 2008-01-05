Дем’яненко їде працювати до Азербайджану

Постійні розбіжності між керівництвом азербайджанського клубу "Нефтчі" і тренером Властімілом Петржелою прийшли до логічного завершення - його відправили у відставку.

Новим наставником клубу став Анатолій Дем’яненко, відомий по роботі з київським Динамо. З ним був підписаний контракт строком на 3.5 року.

Очікується, що український фахівець проведе зміни в тренерському штабі команди, запросивши своїх співвітчизників.

Петржелу запросили в “Нефтчі” в кінці вересня, як заміну Гурбану Гурбанову. Проте, не пропрацювавши і півроку, він був звільнений, незважаючи навіть на історичний успіх - перемогу над Хазаром на виїзді, повідомляє Football.ua.