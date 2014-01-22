Лідер чемпіонату НХЛ програв аутсайдеру Західної конференції

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

«Анахайм» є лідером за набраними очками не тільки в Західній конференції, але і у всій НХЛ. І на матч у Вінніпег команда приїхала в ролі явного фаворита. Тим не менш, по ходу матчу довести свою теоретичну перевагу на практиці «качки» не змогли.

Відкривши рахунок на самому початку гри зусиллями Кема Фаулера, гості до кінця періоду вже були в ролі наздоганяючих. Рахунок зрівняв Блейк Уїлер, а вивів вперед «Вінніпег» Ендрю Ледд. Більш того, в кінцівці другого періоду Евандер Кейн збільшив перевагу «Джетс» до двох шайб. А гол, забитий лідером «Анахайма» Ніком Боніно в середині третього періоду, лише дозволив команді скоротити розрив до мінімуму. Але, не більш того - 2:3.

Серед інших матчів дня варто відзначити дербі Нью-Йорка, в якому «Айлендерс» виявилися сильнішими за «Рейнджерс» - 5:3, а також епічне канадське протистояння «Ванкувер» - «Едмонтон», в якому цього разу сильнішим виявився «Ванкувер» - 2:1.

В турнірній таблиці на Заході у «Анахайма» як і раніше 79 очок, у «Чикаго» - 75, «Сент-Луїса» - 71 і «Сан-Хосе» - 70.На Сході тільки «Піттсбург» здолав рубіж у 70 набраних очок, в той час як у «Бостона» - 65, а у «»Тампа Бей» - 63.