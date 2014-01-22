«Оклахома» виграла матч за друге місце в таблиці НБА

Команда Національної баскетбольної асоціації «Оклахома Сіті Тандер» виграла в ніч на середу у «Портленд Трэйл Блейзерс» в матчі регулярного чемпіонату - 105:97, вийшовши на друге місце в турнірній таблиці Західної конференції.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч в Оклахомі був центральним в цей ігровий день, так як зустрічалися команди, що ділять між собою друге-третє місця. У обох було на рахунку по 31 перемозі при 10 поразках.

Матч вийшов дуже напруженим. Якщо першу чверть гості з Портленда виграли з перевагою в 6 очок, то вже до великої перерви «Оклахома» скоротила розрив до мінімуму, а у третій та четвертій чвертях вела гру. Вирішальною в цьому матчі виявилася заключна 12-хвилинка, яку господарі майданчика виграли з перевагою в 6 балів.

Кращим гравцем матчу у складі «Оклахоми» став Кевін Дюрант, який набрав 46 очок.

В іншому матчі за участю команди з групи лідерів «Майамі» обіграв «Бостон» з рахунком 93:86, ставши п'ятим клубом, хто протягом сезону здобув 30 перемог.

Лідером чемпіонату за співвідношенням перемог і поразок залишається кращий клуб Сходу «Індіана» - 33/7. Другим у Східній конференції йде «Майамі», у якого цей показник дорівнює 30/12. На Заході група лідерів виглядає так: «Сан-Антоніо» - 32/9, «Оклахома» - 32/10, «Портленд» - 31/11.