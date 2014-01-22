Оголошено склад збірної України з біатлону на Олімпіаду

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

До заявки команди потрапили: жінки - Валя Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Наталія Бурдига та Марія Панфілова; чоловіки - Сергій Семенов, Артем Прима, Андрій Дериземля, Дмитро Підручний та Сергій Седнєв.

У разі травми або хвороби когось із спортсменів, у складі збірної можна буде провести по одній заміні у чоловіків і жінок. Запасні - Інна Супрун і Олександр Біланенко.

Зазначимо, що біатлон є одним із двох видів олімпійської програми (разом з фристайлом), де у збірної України є великі шанси у боротьбі за медалі.

Як повідомляв УНІАН, Ігри в Сочі пройдуть з 7 по 23 лютого 2014 року.