Чинна чемпіонка Australian Open Азаренко програла у чвертьфіналі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Азаренко у чвертьфіналі зустрічалася з полькою Агнешкою Радванською і вважався явним фаворитом матчу. А після того як з числа учасників змагань раніше вибули американка Серена Вільямс і росіянка Марія Шарапова, вона вважалася фаворитом турніру в цілому.

Тим не менш, у матчі, який тривав рівно 2 години, Азаренко з розгромним рахунком програла два сети, вигравши у впертій боротьбі тільки один- 1:6, 7:5, 0:6. Теоретично, такі перепади у грі можуть бути пов'язані з травмою білоруської спортсменки, але офіційно про це поки не повідомлялося.

У півфіналі Радванська зустрінеться з Домінікою Цибулковою зі Словаччини, яка переграла румунку Сімону Халеп - 6:3, 6:0.

Також сьогодні проходять ще два матчі ¼ фіналу в чоловічому одиночному розряді.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 проходить з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Самим успішним став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань - 1/16 фіналу.