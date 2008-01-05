Команда Блохіна підсилюється
10:18, 05 січня 2008Спорт
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Серйозний клуб, великі завдання...
Екс-капітан “Кубані”, яка вилетіла в минулому сезоні з російської Прем`єр-ліги, Віталій Калешин підписав контракт на чотири роки з ФК Москва.
Цю інформацію розповсюдила газета “Спорт-Экспресс”. Втім, в бесіді з кореспондентом цього видання сам футболіст підтвердив її.
"Звичайно, я задоволений. Серйозний клуб, великі завдання, цікава робота, новий тренер, з яким дуже хочеться попрацювати. Сподіваюся, що на новому місці все складеться вдало, а кубанські уболівальники, які мене завжди підтримували, оцінять мій вибір", - сказав Віталій Калешин.
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