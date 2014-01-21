"Чорноморець" виграв у румунської "Університаті"

Футболісти одеського "Чернорца" провели контрольний матч у рамках підготовчого збору до весняної частини сезону 2013/14, в якому обіграли румунську "Університатю" (Клуж-Напока) з рахунком 2:0.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Чорноморець".

І одесити, і їх суперники з Румунії, провели два тайми різними складами, не обмежуючи себе певною кількістю замін. І хоч команди зараз знаходяться під великими фізичними навантаженнями, у грі в повільному темпі було помітно перевагу українського клубу. На 27-й хвилині відзначився Володимир Аржанов, а на 60-й - Анатолій Діденко.

"Чорноморець" провів матч у такому складі: 1-й тайм - Безотосний (капітан), Бергер, Фонтанельо, Сантана, Зубейко, Бобко, Аржанов, Гай, Де Матос, Джа Джедже, Антонов; 2-й тайм - Паст (Мартищук, 75), П. Ковальчук, Мартиненко, Кутас, Данченко (Цирульнев, 83), Смирнов (Філімонов, 75), Діденко (капітан), Окріашвілі, Дитина, Рієра, Кулішенко.

Зазначимо, що свій тренувальний збір "Чорноморець" проводить в турецькому Сіде.