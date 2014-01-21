"Металіст" обіграв китайський "Бейцзинь Гоань"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

Всі голи в цій зустрічі були забиті після перерви. На 54-й хвилині Краснопьоров з правого флангу оборони почав атаку, зігравши в центр на Нойока. Той здорово перевів ліворуч на Бланко, який змістився в центр і пробив з 25 метрів - м'яч від дальньої штанги влетів у ворота. Через десять хвилин Марлос через півполя пройшов, змістився праворуч, а потім навісив на дальній кут воротарського майданчика. Андрієвський скинув м'яч Гоменюку і той з кількох метрів відправив його у ворота. Китайцям вдалося відквитати один гол, але останнє слово все одно було за харків'янами - Марлос реалізував пенальті, призначений за фол Гоменюка.

"Металіст" у матчі проти китайців грав у такому складі: Горяїнов, Ксьонз, Папа Гуйє (Шелаєв вийшов на заміну на 46-й хвилині), Пшеничних (Краснопьоров, 46), Вільягра (Азацький, 46), Богданов, Едмар (Нойок, 46), Бланко, Радченко (Марлос, 60), Степанюк (Андрієвський, 46), Гоменюк (Барілко, 89).