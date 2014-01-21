Джокович програв у чвертьфіналі Australian Open

Другий номер світового рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів серб Новак Джокович програв матч 1/4 фіналу Відкритого чемпионатат Австралії швейцарові Станісласу Ваврінці.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Джокович виходив на гру в ролі явного фаворита Саме він є чотириразовим переможцем цього турніру, чинним чемпіоном, який вигравав у Мельбурні три рази поспіль - в 2011-13 роках.

Тим не менше, матч з Ваврінкою вийшов затяжним і від того менш передбачуваним. Джокович відносно легко виграв перший сет - 6:2. Але потім поступився в двох наступних 4:6, 2:6. І, хоч серб і виграв четвертий сет (6:3) було зрозуміло, що в п'ятій вирішальній партії переможе не більш майстерний і титулований гравець, а той, у кого виявляться міцнішими нерви. У цій боротьбі у вирішальний момент сильнішим виявився Ваврінка - 9:7. Зазначимо, що матч тривав майже чотири години.

Це вже не перша сенсація на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Австралії. Раніше у жіночому турнірі з боротьби вибули перша і третя ракетки світу - американка Серена Вільямс і росіянка Марія Шарапова.

У півфіналі Ваврінка зустрінеться з Томашем Бердихом з Чехії, який в матчі 1/4 фіналу переміг іспанця Давіда Феррера.

Ще два півфіналісти Australian Open визначаться 22 січня. В матчах 1/4 фіналу швейцарець Роджер Федерер зустрінеться з британцем Енді Марреєм, а перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль зіграє з болгарином Григором Дімітровим.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 відбувається 13 по 26 січня. В турнірі брали участь п'ять представників України. Найвдалішим став виступ Еліни Світоліни, котра дійшла до третього кола змагань – 1/16 фіналу.