Кобі Брайант не зіграє на Олімпіаді-2016

Захисник команди Національної баскетбольної асоціації «Лос-Анжелес Лейкерс» Кобі Брайант перед матчем з «Чикаго Буллс» заявив журналістам, що не планує виступати за збірну США на Олімпіаді-2016 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Про це повідомляє basket.com.ua.

«Я поїду туди в якості глядача, - сказав Брайант. - Може бути, я побачу, як По Газоль (капітан збірної Іспанії) виграє чергову срібну медаль».

У 2016 році Брайанту буде 38 років. В даний час гравець відновлюється після травми лівого коліна, як очікується, він повинен повернутися в лютому. Він отримав травму коліна через кілька тижнів після повернення на майданчик від розриву ахіллового сухожилля.

Нагадаємо, що на останній літній Олімпіаді-2012 в Лондоні збірна США обіграла у фіналі команду Іспанії і стала чемпіоном Ігор.