Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з біатлону

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Чемпіонат Європи стартує через тиждень і, за традицією, участь у ньому візьмуть другі склади команд. Всі лідери світового біатлону зараз готуються до Олімпіади в Сочі. Тим не менш, українська команда представлена боєздатним складом, який буде претендувати на медалі європейської першості. Повна заявка нашої команди виглядає таким чином.

У жіночій команді будуть заявлені: Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Ірина Варвинець і Алла Гіленко. У жіночої юніорської команди такий склад: Юлія Бригинець, Лілія Горпинич, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина.

У чоловічій команді, - Олександр Дахно, Віталій Кільчицький, Іван Моравський, Дмитро Русинів і Руслан Ткаленко. У юніорів заявлені: Андрій Доценко, Максим Івко, Антон Мігда, Артем Тищенко.

Чемпіонат Європи стартує 29 січня індивідуальними гонками юніорів і триватиме до 4 лютого.