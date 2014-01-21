«Індіана» вийшла в лідери НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У матчі, що проходив на майданчику «Уорріорз», гості захопили перевагу вже у першій чверті, яку виграли з перевагою «+14» очок, 35:21. Надалі господарі намагалися наздогнати суперника, періодично скорочували різницю в рахунку, але добитися хоча б нічиєї так і не змогли.

Кращим гравцем у складі «Індіани» став Пол, Джордж, який набрав 23 очки.

У свою чергу, «Портленд Трейл Блейзерс» втратив шанс наздогнати лідера Західної конференції, програвши в гостях «Х'юстон Рокетс» з рахунком 113:126. А в дербі Нью-Йорка «Нікс» несподівано розгромно поступився «Бруклін» - 80:103.

Таким чином, у турнірній таблиці Сходу у «Індіани» 33 перемоги при 7 поразках і це абсолютно кращий на даний момент результат у всій лізі. Три інші команди-лідери, у яких більше 30 перемог знаходяться в Західній конференції. У «Сан-Антоніо» показник перемог і поразок становить 32/9, «Портленда» і «Оклахоми» - 31/10.