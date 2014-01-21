Лідер Східної конференції НХЛ програв з розгромним рахунком

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У матчі, який відбувся у Флориді, господарі майданчику мали перевагу впродовж усієї гри. А другу - переможну - шайбу закинули ще у другому періоді, коли відзначився Дрю Шор. Він же і закинув першу шайбу своєї команди, ставши головним героєм матчу. Єдиний гол «Піттсбурга» був забитий ближче до середини третього періоду, вже за рахунку 3:0. А наприкінці матчу господарі довели рахунок до розгромного.

З інших матчів дня варто відзначити перемогу «Сент-Луїса» над «Детройтом» - 4:1.

У турнірній таблиці Східної конференції після сьогоднішнього дня «Піттсбург» залишився лідером, маючи 70 очок. Його перевага над ідучим другим «Бостоном» як і раніше становить 5 очок.

На Заході, за відсутності матчів за участю лідерів, ситуація в таблиці не змінилася. У «Анахайма» 79 очок, а у «Чикаго» - 75. На третє місце вийшов «Сент-Луїс» - 71 бал.