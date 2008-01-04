Моурінью буде першим у списку Беккенбауера

Португальський фахівець Жозе Моурінью є основним кандидатом на пост головного тренера німецької "Баварії", який влітку залишить Оттмар Хітцфельд. Про це сьогодні заявив президент мюнхенців Франц Беккенбауер. "Якщо Жозе вивчить до червня німецьку мову, то буде першим у нашому списку, - цитує Кайзера AP. - Зараз я можу точно сказати тільки те, що головним тренером не буду я сам".

Спорт-Экспресс