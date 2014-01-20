Звєздан Митрович очолив "Азовмаш"

Про це повідомляє прес-служба БК "Азовмаш".

Тренерську кар'єру Митрович починав на батьківщині, обіймаючи пост асистента наставника гранда чорногорського баскетболу - "Будучності" з Подгориці. З 2002 року він встиг попрацювати з рядом українських клубів - южненським "Хіміком", який кілька разів приводив до бронзових медалей Суперліги, "Кривбасбаскетом", що виграв на чолі з чорногорським фахівцем чемпіонат УБЛ, і "Будівельником" - співпраця Митровича з "будівельниками" завершилася перемогою команди в Кубку Суперліги-2012.

У другій половині минулого сезону Митрович після шість років знову повернувся до "Хіміка", з яким хоч і не зумів поборотися за комплект медалей Суперліги, поступившись у чвертьфінальній серії плей-оф львівській "Політехніці", але виступив на європейській арені, дійшовши з колективом до чвертьфіналу Єврочеленджа.

Митрович змінить Сергія Заваліна, який продовжить працювати в системі "левів" і займе посаду директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.

Як повідомляв УНІАН, "Азовмаш" у нинішньому сезоні невдало проводить ругулярний чемпіонат Суперліги. На даний момент команда посідає 8-е місце, вигравши 6 матчів при 6 поразках.