Понад 30 тис. українців взяли участь у виборі логотипу заявки Львова на Олімпіаду-2022

Запропоновані до голосування чотири варіанти логотипів розробили міжнародні компанії North Design і Teneo, які мають досвід розробки дизайнів багатьох Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Ці компанії також розробили загальну концепцію і позиціонування Львова та Карпатського регіону для промоції України у світі під час заявкового процесу. Логотипи створено згідно зі стандартами Міжнародного олімпійського комітету. Вони перш за все передають культурну автентичність Львова та Карпат, українську історію і традиції, туристичні можливості країни.

Як сказав генеральний директор заявкового комітету Сергій Гончаров, «боротьба за право проведення ігор буде складною. Адже країни-претенденти вже мають розвинуту інфраструктуру. Для розробки нашого заявкового файлу ми залучили провідних світових фахівців. Це Гернот Ляйтнер (Masterconcept), компанію Кеnео представляють Етьєн Тібуа, Лорік Йозеф, Деррен Хьюджиз та Ентоні Пікуарес. Серед нас – українці та іноземці, та усіх нас об’єднує великий попередній досвід підготовки міжнародних спортивних подій».

У свою чергу, позаштатний радник міського голови Львова з питань підготовки до Олімпійських та Паралімпійських ігор Олег Засадний зауважив: «Усі лого, не дивлячись на їхню різноманітність, лаконічні та стильні. Висловлюйте свою думку і голосуйте. Я вражений об’єднанням українців навколо львівської олімпійської заявки. Цей проект дуже потрібний для розвитку туристичного потенціалу нашого чудового краю та України загалом».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Україна подала декларацію до МОК з підтвердженням намірів взяти участь у конкурсі на право проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських Ігор. У березні цього року заявковий комітет Львів-2022 має надіслати у Лозанну (Швейцарія) до МОК заявковий файл, який буде ретельно проаналізований експертами. Фінальне рішення про перелік країн, які увійдуть до числа участників виборів столиці Ігор-2022, МОК ухвалить у липні цього року. Рішення про те, яка країна прийматиме зимові ігри, МОК ухвалить у липні 2015 року в Куала-Лумпурі (Майлайзія).

Крім України, у боротьбі за право приймати найбільший зимовий спортивний захід планети змагаються Польща і Словаччина (спільна заявка), Казахстан, Норвегія та Китай.