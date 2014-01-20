"Шахтар" обіграв корейський "Пхохан Стілерс"

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Донетчани зустрілися з командою з Південної Кореї у рамках підготовчого збору до весняної частини сезону, який проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах. За традицією перед сезонних товариських ігор, «Шахтар» виступив у цій грі двома складами. Тренер "Шахтаря" Мірча Луческу зробив одну заміну ще у першого таймі. У першому таймі склад команди мав такий вигляд: П’ятов, Кобін, Кучер, Хюбшман, Соболь, Степаненко, Ілсіньо, Тейшейра, Тайсон, Бернард, Феррейра (Адріано, 21). У другому таймі на полі вийшли: Каніболоцький, Срна, Кривцов, Ракицький, Шевчук, Велінгтон, Фред, Коста, Едуардо, Дентіньо, Адріано.

Матч проходив у досить повільному темпі, оскільки гравці «Шахтаря» зазначають великих фізичних навантажень під час передсезонного збору. Акцент робиться не на ігрових кондиціях, а на фізичних вправах, роботі у тренажерному залі.

Проте у рівній грі "Шахтар" використав один голевий момент. На 45-й хвилині відзначився Адріано.

Збір "Шахтаря" в ОАЕ триватиме до 1 лютого.