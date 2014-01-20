"Донбас" виграв матч регулярного чемпіонату КХЛ у "Авангарду"

Про це повідомляє офіційний сайт КХЛ.

Гра в Омську була останньої у виїзній серії команди Андрія Назарова з трьох ігор.

Під час матчу в Омську протягом 2,5 періодів - 50 хвилин - команди не могли уразити ворота один одного. Але на 51-й хвилині рахунок відкрив Лукаш Кашпар, а на 52-й хвилині Євген Дадонов точним кидком завершив комбінацію за участю Андрія Конєва і Олега Пигановича.

Створивши собі перевагу у дві шайби, "Донбас" довів гру до перемоги, не дозволивши супернику навіть скоротити розрив у рахунку.

Таким чином, після 46 ігор на рахунку "Донбасу" 82 очки, команда, як і раніше, утримує 4-те місце у турнірній таблиці Конференції Захід.