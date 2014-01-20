Тренер Макса Бурсака вважає поєдинок з Флетчером "боєм великих можливостей"

Про це він сказав, коментуючи хід підготовки свого підопічного до бою з Флетчером, повідомили УНІАН у промоутерській компанії братів Кличків К2, яку представляє Бурсак.

Зокрема, Гордієнко відзначив: "Підготовка йде повним походом, зараз ми готуємося в Києві. Часу мало, тому ми форсуємо тренувальний процес. Зараз Макс перейшов до стадії спарингів, останній спаринг відбудеться в цю суботу. Потім ми продовжимо тренуватися вже в Монако. Бої суперника бачили. У Флетчера великий досвід у любителях. Він брав участь в Олімпійських іграх, перемагав майбутнього чемпіона світу Стівенсона і майбутнього Олімпійського чемпіона Джеймса ДіГейла. Хвилювання присутнє, оскільки часу мало. Але ми не можемо впустити цю можливість, тому посилено тренуємося, щоб бути готовими на 100% до поєдинку".

Бій Бурсак - Флетчер відбудеться 1 лютого в Монако. На кону - вакантний титул Інтернаціонального чемпіона WBA в середній вазі.